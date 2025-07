A esquerda reuniu mais gente no protesto "O Brasil é dos brasileiros", na avenida Paulista, nesta quinta (10), do que a direita, no domingo, 29 de junho, no ato em defesa de Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo STF por tentar um golpe de Estado. E o culpado por isso foi Donald Trump. Ao impor um tarifaço de 50% aos produtos brasileiros, o presidente norte-americano, involuntariamente, provocou indignação e empurrou pessoas às ruas. O ato da esquerda contou com 15,1 mil manifestantes, às 19h30, momento de maior concentração de público. Além do protesto contra o tarifaço de Trump, mas também a favor da taxação dos super-ricos e pelo fim da jornada 6 por 1.