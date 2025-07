Dois policiais militares foram presos em flagrante após executarem Igor Santos, 24 anos, durante operação em Paraisópolis, a segunda maior favela da capital paulista. Câmeras corporais dos policiais (e ainda tem político que diz ser contra o equipamento...) mostraram que eles atiraram no rapaz rendido, com as mãos na cabeça. A PM afirma que "não agiram segundo o protocolo". A execução desta quinta mostra que a força policial de São Paulo é incapaz de aprender com seus próprios crimes. E, ao que tudo indica, está condenada a repeti-los - para desespero de quem é pobre.