Tarcísio de Freitas é o governador do estado demograficamente e economicamente mais relevante do país. Só isso já seria o bastante para que ele tivesse um papel relevante na defesa dos interesses nacionais — interesses que foram colocados em xeque com o tarifaço imposto por Trump aos produtos brasileiros. Para tanto, bastaria dialogar com a instituição responsável por responder aos Estados Unidos, o governo federal. Ao invés disso, o governador parece ter jogado a institucionalidade às favas, satisfeito com a função de office boy de Jair Bolsonaro. Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, revelou, nesta sexta (11), uma piada involuntária do governador que vai entrar para o anedotário nacional: Tarcísio telefonou para ministros do STF a fim de propor que o tribunal devolvesse o passaporte de Bolsonaro e o liberasse para ir aos EUA negociar com Trump o fim do tarifaço. Lembrando que o passaporte foi confiscado para evitar que ele fugisse em meio à investigação sobre sua tentativa de golpe de Estado. E que foi o próprio clã Bolsonaro que incentivou Trump a sancionar o Brasil.