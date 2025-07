O tarifaço de Donald Trump mexeu com os personagens não apenas da disputa ao Palácio do Planalto, em 2026, mas também os que sonham com o Palácio dos Bandeirantes. As declarações do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, alinhadas a Donald Trump e Tarcísio de Freitas, fazem parte de sua caminhada para tentar chegar ao governo de São Paulo. "O que eu sinto como democrata é que ele [Jair] deveria disputar a eleição, para a população definir. Me parece que tirar alguém do cenário eleitoral, onde população vai ter o seu direito pleno da democracia, que é a escolha, me parece que não é o melhor caminho", disse Nunes à GloboNews.