O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser condenado por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, segundo o Ministério Público Federal. Abaixo, dez razões para isso extraídas das alegações finais do procurador-geral da República Paulo Gonet ao Supremo Tribunal Federal. 1) Porque tentou se manter no poder mesmo após perder a eleição - Não se trata de um delírio de rede social, mas de um plano com método, ação e cronograma. A Procuradoria-Geral da República afirma que os eventos articulados por Bolsonaro e aliados visavam "assegurar a permanência do Presidente da República da época no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores".