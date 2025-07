Com ?diplomacia das armas?, Israel evita embargo do Brasil, diz pesquisador Em meio às atrocidades cometidas pelo governo Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza, a postura da América Latina tem se mostrado, historicamente, ambígua: ao mesmo tempo em que governos progressistas da região manifestam apoio político à Palestina, mantêm laços militares, comerciais e tecnológicos intensos com o Estado israelense. Como entender essa contradição? Em entrevista ao UOL, Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC-SP, especialista no tema, analisa os fatores históricos, geopolíticos e ideológicos que explicam essa dualidade. Retoma o papel de Israel como braço auxiliar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, contribuindo com a repressão militar em países latino-americanos, e mostra como essa lógica foi atualizada nas políticas contemporâneas de segurança nacional, Guerra às Drogas e controle social. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto