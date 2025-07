Para surpresa de absolutamente ninguém, a Câmara dos Deputados seguiu o Senado Federal e aprovou, na madrugada desta quinta (17), a Mãe de Todas as Boiadas, o pacote de medidas para atualizar, quer dizer, afrouxar o licenciamento ambiental. A decisão deve ajudar a piorar os eventos climáticos extremos no longo prazo, servir para gerar barreiras comerciais contra produtos brasileiros no médio prazo e nos fazer passar vergonha na COP 30, a cúpula das Nações Unidas sobre o clima, a ser realizada em Belém em novembro. Em maio, o Senado, por 54 a 13, já havia conseguido piorar o projeto ruim que havia saído da Câmara. Agora, os deputados, por 267 a 116, chancelaram o crime.