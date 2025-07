Inventar um conflito é uma das mais antigas estratégias para um governante com popularidade baixa vencer uma eleição. Lula não precisou criar uma, Donald Trump em conluio com a família Bolsonaro declararam guerra ao Brasil. E, na noite desta quinta (17), em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, com trilha sonora triunfante, muito verde e amarelo e tom ufanista, Lula se apresentou como o líder que vai proteger a "pátria soberana" do "atentado à soberania nacional" produzido por Trump junto com os "traidores da pátria". Não citou nominalmente o clã Bolsonaro e aliados, mas nem precisaria.