Não foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF, muito menos Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal ou mesmo o presidente Lula que colocaram uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro, nesta sexta (18), mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, e o próprio ex-presidente. Os três deixaram claro, com a conspiração contra os interesses brasileiros e com seus ataques ao STF, que uma fuga de Jair para a Flórida estava logo ali. A chantagem do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil, com a imposição de um tarifaço que levará à perda de milhares de empregos e de bilhões em receitas, mostrou que Trump estaria disposto a muita coisa para ajudar seu aliado tupiniquim, que está sendo julgado por tentar um golpe de Estado e organização criminosa armada, entre outros crimes.