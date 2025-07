Cavalgando a vitimização por ter que usar tornozeleira eletrônica, Jair Bolsonaro deu início ao processo de engajamento de sua militância para protestar contra a sua condenação por tentar um golpe de Estado. O que era esperado. Daqui até o final do ano, quando uma ordem de prisão deve ser decretada, o objetivo de seus aliados vai ser mostrar que o povo está com ele. O povo está, na verdade, puto com o seu clã porque é em seu nome que Donald Trump ameaça acabar com empregos e renda no Brasil via tarifaço.