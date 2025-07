Bolsonaristas pedem para esconder Trump porque traição ao Brasil pegou mal Os deputados Delegado Caveira (PL-PA) e Sargento Fahur (PSD-PR) seguraram uma bandeira de apoio a Donald Trump, que impôs contra o Brasil um tarifaço que vai gerar desemprego em massa e quebradeira de empresas, em um ato de apoio ao Jair Bolsonaro, nesta terça (22), na Câmara dos Deputados. Até aí, nada de novo, o bolsonarismo armado gosta de dar tiro no próprio pé. O mais interessante é que vários colegas dos dois pediram para que guardassem imediatamente a bandeira, que trazia o lema do presidente norte-americano ("Fazer a América Grande De Novo"). Como informou Felipe Pereira, do UOL, um dos que pediram para guardá-la foi Domingos Sávio (PL-MG), ligado ao setor de comércio e serviços. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto