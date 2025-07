Fux vota por manter seu visto para a Disney e vira herói do bolsonarismo Não foi exatamente uma surpresa, mas o ministro Luiz Fux foi o último e o único a votar contra a tornozeleira eletrônica para a canela de Jair Bolsonaro na Primeira Turma do STF. Com isso, ele reforça o motivo de ter seu visto para os Estados Unidos poupado pela gestão Donald Trump, ao lado dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, enquanto os outro oito estão proibidos de entrar nos Estados Unidos para ir à Disney. Bolsonaro havia recebido o acessório em meio a uma decisão cautelar proferida por Alexandre de Moraes por coação no curso de processo judicial, obstrução de investigação e atentado à soberania. Ele e seu filho, o deputado federal Eduardo, pressionam o governo Trump a adotar sanções contra o Brasil a fim de impedir a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto