Pesquisa Genial/Quaest revela que uma parcela maior dos brasileiros atribui a riqueza no país ao fato de a pessoa ter nascido em uma família rica: 26% dos entrevistados consideram essa a principal razão para alguém ser rico no Brasil. A margem de erro é de dois pontos, com um nível de confiança de 95%. O trabalho mais duro que o normal e o acesso a mais educação aparecem empatados em segundo lugar, cada um com 14% das respostas, seguidos por desonestidade e ter tido mais oportunidades, ambos com 13%.