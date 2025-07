O Brasil saiu do Mapa da Fome segundo o relatório "O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo", divulgado nesta segunda (28), pela FAO, a agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Isso não significa que não exista fome no país, mas que ela representa menos de 2,5% da população. Um dos elementos apontados foi a renovação de investimentos em políticas sociais com impacto direto na redução da fome e da insegurança alimentar. Segundo a ONU, eles tiveram especial importância para a superação da crise alimentar pós-pandemia de covid-19.