Donald Trump deixou bem claro que se as instituições brasileiras se ajoelharem perante ele e interromperem o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, os Estados Unidos podem rediscutir o tarifaço de 50% contra os nossos produtos. Mesmo assim, governadores da direita, em um evento que reuniu uma plateia ideologicamente alinhada a eles, não deram importância à chantagem política do presidente norte-americano. Faz parte do jogo que pretendentes ao Palácio do Planalto culpem Lula pela situação, aproveitando a plateia composta de empresários e integrantes do mercado financeiro reunidos, em São Paulo, pela XP Investimentos neste final de semana. Mas ao ignorar que uma nação estrangeira tenta subjugar o Supremo Tribunal Federal a inocentar Bolsonaro apesar das provas ao contrário e pressionar o Congresso Nacional a aprovar uma anistia, eles mostram que soberania e autodeterminação não é um princípio que lhes é caro.