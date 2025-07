"Agora fica claro quem tem relação com o crime." O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) ironizou Tarcísio de Freitas (Republicanos) diante da notícia divulgada pela Folha de S.Paulo, nesta terça (29), de que a Polícia Federal investiga uma das principais doadoras de campanha do governador paulista por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro para o PCC. "O mundo dá voltas. No dia da eleição em São Paulo, Tarcísio me acusou de relação com o crime organizado. Menos de um ano depois, sua doadora de campanha é investigada por lavagem de dinheiro do crime organizado", disse Boulos à coluna. "Aqui se faz, aqui se paga", afirmou.