"Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável. A não ser que a justiça italiana me prenda e, aí, não vai ser o Moraes, vai ser a justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desses", afirmou Carla Zambelli no início de junho à CNN Brasil. É claro que a Justiça italiana ainda precisa decidir o que fazer com ela, podendo soltá-la, mandar para uma prisão domiciliar, colocar em um presídio ou extraditar para a Papuda - onde ela cumpriria sua pena por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda de um hacker. Mas, de qualquer forma, esse dia chegou.