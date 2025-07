O médico Mohammed Salha, que atua na região central da Faixa de Gaza, descreveu à coluna um cenário de horror após meses de guerra e bloqueio israelense. Seu relato expõe o colapso total do sistema de saúde e a fome generalizada, enquanto Israel avança com uma ofensiva militar que ultrapassou, nesta terça (29), 60 mil palestinos mortos, segundo dados do serviço de saúde local. No total, 147 pessoas morreram de fome, dos quais 88 eram crianças. A desnutrição infantil acelerou na primeira quinzena deste mês, com mais de 20 mil crianças internadas para tratamento de desnutrição aguda entre abril a meados de julho.