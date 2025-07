Sanções a Moraes reforçam a razão de os Estados Unidos detestarem o Pix Donald Trump reforçou, com a imposição da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, a importância de o Brasil proteger o Pix, mantendo-o independente e a salvo dos interesses de outros países e da traição perpetrada pelo clã Bolsonaro. Moraes não vai mudar o curso do julgamento que deve condenar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada nos próximos meses. Pelo contrário, é capaz de pisar no acelerador. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto