Se há algo que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) demonstrou ao longo de sua carreira política é que a inteligência artificial não precisa se esforçar muito para superar a humana. Basta observar seu currículo recente de trapalhadas, que inclui perseguir um cidadão desarmado com uma pistola em plena rua na véspera da eleição, ser condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a ajuda de um hacker e fugir do Brasil, batendo no peito ser "intocável", até ser presa, nesta terça (29), em Roma. As trapalhadas de Zambelli atrapalharam a democracia e seus próprios aliados, sem conseguir sucesso em seus intentos. Vamos lá a alguns deles: