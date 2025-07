Trump serve café e bife para a reeleição de Lula com tarifaço meia bomba O decreto do tarifaço de Donald Trump, inspirado pelo clã Bolsonaro, aos produtos brasileiros, que veio em uma versão meia bomba com o decreto assinado nesta quarta (30), pode acabar sendo um presente para o presidente Lula. Suco, celulose, petróleo e aviões, entre outros, ficaram de fora da sanção, o que reduz o impacto sobre empregos e empresas no Brasil. Mas café e carne serão sobretaxados em 50%. Parte da produção que não fora para os EUA será absorvida por outros mercados e parte pelo mercado interno, o que fará com que o preço desses alimentos, atuais vilões da inflação, baixem. Pelo menos por um tempo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto