Eduardo Bolsonaro já conseguiu entrar para a História como Judas do Brasil Esqueça Silvério dos Reis, Domingos Calabar, Cabo Anselmo. Dada a obstinação em trair os interesses nacionais gerando benefícios a uma nação estrangeira e à amplitude do impacto de suas ações, Eduardo Bolsonaro já passou para a História como o Judas do Brasil. O tarifaço decretado por Trump, nesta quarta (30), foi menor do que o esperado, mas ainda assim nefasto. Alguns setores precisarão de recursos do governo (ou seja, dos nossos impostos que poderiam ir para educação, saúde, cultura, segurança pública) a fim de mitigar o impacto. Outros terão postos de trabalho fechados. Empresários devem falir. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto