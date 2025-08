Falso patriota goza com Magnitsky do Trump, mas Moraes não se impressiona Alexandre de Moraes não se assustou quando Donald Trump empurrou sua Magnitsky para cima dele — usando um instrumento duro criado para punir assassinos e cleptocratas de ditaduras contra a Suprema Corte de um país democrático enquanto seu aliado Benjamin Netanyahu continua matando criança de fome. Pelo contrário, Moraes desdenhou, deixando claro que não se impressionou com a envergadura da sanção, e foi assistir a um Curíntia e Parmera. Já o grupo que se autointula patriota, enquanto se enrola na bandeira dos Estados Unidos, teve um orgasmo nas redes sociais nos últimos dois dias. Para eles, a esperada sanção, costurada pelo traidor Eduardo Bolsonaro, funcionou como uma espécie de Viagra a uma extrema direita que andava sem ânimo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto