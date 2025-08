O ministro Alexandre de Moraes não mostrou o dedo do meio literalmente, como no jogo entre Corinthians e Palmeiras, na última quarta (30), mas fez isso com as palavras através de um discurso forte contra quem armou um conluio com o governo dos Estados Unidos, causando prejuízos econômicos, cortando empregos e quebrando empresários, para impedir o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Uso várias vezes o termo "covarde" para as ameaças, que chamou de "chantagem". Ele não citou nomes, mas era claro que falava de Eduardo Bolsonaro quando tratou de traidores da pátria e de Jair Bolsonaro e aliados quando falava de "organização criminosa miliciana".