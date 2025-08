Foi menos pelo amor a Jair Bolsonaro e mais pelo ódio a Alexandre de Moraes, temperado com um sentimento da vingança após as sanções impostas ao ministro e ao Brasil por Donald Trump, que fizeram com que o ato, deste domingo (3), na avenida Paulista fosse três vezes maior que o anterior. Em 29 de junho, o Monitor do Debate Político do Cebrap e da Universidade de São Paulo junto com a ONG More in Common, contou 12,4 mil almas, em um protesto contra o ministro do STF e a favor do ex-presidente. Agora, após o tarifaço e as punições financeiras a Moraes através da lei Magnitsky, o total foi de 37,6 mil.