O Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), representante das principais empresas do setor, move uma ação na Justiça Federal para limitar a atuação do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) em normas de saúde e segurança sobre barragens de minérios. A iniciativa preocupa especialistas e lideranças de movimentos sociais ouvidos pela Repórter Brasil. Caso seja acatado, dizem as fontes, o pedido da entidade pode enfraquecer mecanismos de controle criados após o rompimento da barragem da Vale, em janeiro de 2019, no município de Brumadinho (MG). Considerada o maior acidente de trabalho da história do país, a tragédia deixou 272 mortos, dos quais 250 eram funcionários diretos ou indiretos da mineradora.