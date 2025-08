Sabe o que acontece quando apoiadores de golpistas se vendem como revolucionários? Poderíamos gastar milhares de caracteres discutindo isso do ponto de vista da Ciência Política, mas é mais fácil sugerir que aos leitores do UOL que vejam as cenas da invasão bolsonarista das mesas diretoras da Câmara e do Senado hoje para impedir o funcionamento no Congresso enquanto não for votado o que eles querem.

A chantagem em si, representada pela ocupação, já seria a antítese da democracia. Mas o conteúdo defendido por eles é extremamente didático para a a compreensão da natureza da ação: querem anistia a todos os que tentaram um golpe de Estado entre 2022 e 2023, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator dos julgamentos dos golpistas, e o fim do foro privilegiado para garantir que os processos contra quem tentou um golpe voltem à estaca zero.