Após tratar o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos (baixado para chantagear o Brasil a fim de livrar a cara de Jair Bolsonaro no julgamento por tentativa de golpe de Estado) apenas como "algo complicado", o governador Tarcísio de Freitas não hesitou em chamar de "absurdo" a decisão do STF que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente. "A prisão de Jair Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo isso começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar", postou ele.