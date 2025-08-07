Como se passaram dois anos e sete meses da invasão do Congresso no 8 de janeiro de 2023, deputados e senadores bolsonaristas resolveram lembrar a população de que o golpismo tá aí, à espreita. A chantagem para tentar livrar Jair Bolsonaro do xilindró e cassar Alexandre Moraes é o retrato de uma democracia doente por eles desejada. Imagine, por um momento, que o PT e o PSOL, durante o governo de Jair Bolsonaro, sequestrassem as mesas diretoras da Câmara e do Senado até que uma anistia a Lula fosse aprovada e o ex-juiz federal Sergio Moro fosse banido da vida pública. Ia ter deputado de extrema direita fazendo valer o seu porte de arma e agente da polícia legislativa carregando senador da oposição para fora.