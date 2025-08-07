Uma operação resgatou 563 trabalhadores de condições análogas às de escravo no canteiro de obras de uma usina de etanol de milho em Porto Alegre do Norte (MT). Ela foi deflagrada após um incêndio que destruiu o alojamento principal e foi causado por trabalhadores revoltados com as condições degradantes a que estavam submetidos, como ausência frequente de água e energia, banheiros sujos, quartos superlotados sem ventilação e má alimentação. "As falhas no fornecimento de energia elétrica acarretaram a falta de água, sujeitando os trabalhadores a um ambiente extremamente inóspito. Agravando o quadro, a empresa abasteceu as caixas com água coletada em um rio, inapropriada para consumo humano", apontou a procuradora do Trabalho Regina Duarte da Silva.