O presidente do Senado Davi Alcolumbre arquivou mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, bloqueando o golpismo bolsonarista que botou a faca no pescoço do Congresso. Deputados e senadores da extrema direita sequestraram o parlamento nos últimos dias para empurrar goela abaixo do país o banimento do relator da ação que julga a tentativa de golpe de Estado e, claro, uma anistia a Jair. O governo sabe que não pode melindrar um aliado como Alcolumbre. E deixou isso claro hoje. Ao liberar os vetos presidenciais ao projeto que afrouxa, arrega e atropela o licenciamento ambiental no Brasil, chamada por cientistas e ambientalistas de A Mãe de Todas as Boiadas, a proposta patrocinada pelo presidente do Senado teve um tratamento especial.