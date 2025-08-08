Primeiro vieram as bombas e os mísseis. Depois, os fuzis. Aí, aprofundaram a morte de crianças por fome e a execução da pessoas na fila da comida. Como nada disso levou os palestinos a pedirem para deixar sua própria terra, o governo Benjamin Netanyahu se prepara para a ocupação total do território, a começar com o controle da Cidade de Gaza. Com isso, um cessar-fogo com o Hamas fica mais distante do que nunca, o que coloca em risco a vida de dezenas de reféns que o grupo sequestrou de Israel no seu ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, que também deixou 1.139 mortos. Em resposta, o governo Netanyahu vem cometendo crimes contra a humanidade em Gaza, com a morte de 61.258 e o desaparecimento de outros milhares.