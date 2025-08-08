A facilidade com que deputados e senadores bolsonaristas tomaram de assalto o controle do Congresso Nacional após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter cavado sua prisão domiciliar são um alerta para o que pode acontecer, em escala nacional, quando ele for condenado pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Os Três Poderes precisam de um bom plano de contingência porque podemos ter um novo 8 de janeiro de 2023. A questão não é se o bolsonarismo pode incitar seu imenso rebanho contra as instituições após o autotintulado mito ter a sentença anunciada ou a prisão determinada, o que deve acontecer até o final do ano. Mas se as autoridades estão preparadas para evitar, conter e mitigar a depredação e, principalmente, a violência.