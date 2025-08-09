Enquanto o governo Benjamin Netanyahu prepara a tomada da Cidade de Gaza e de todo o território, 11 pessoas morreram de fome nas últimas 24 horas, além de outras 21 procurando comida, segundo os números do serviço de saúde local. Com isso, chegou a 212 o total de óbitos por falta de alimento desde o início da invasão israelense, sendo que 98 deles de crianças. A contagem de corpos palestinos está em 61.369, desde outubro de 2023, quando um ataque terrorista do Hamas deixou 1.139 mortos em Israel, além de 200 reféns. Neste momento, apenas o fim do cerco a Gaza e a entrada maciça de ajuda humanitária, com a participação das Nações Unidas e entidades internacionais, garantiriam a interrupção do ciclo de fome. Mas isso não deve acontecer.