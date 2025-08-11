A notícia de que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, cancelou uma reunião com o ministro Fernando Haddad após articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é uma boa oportunidade para os governadores brasileiros mostrarem que são de fato patriotas ou apenas oportunistas sedentos pelos votos de Jair, o Inelegível.

Enquanto políticos, da esquerda à direita, buscam proteger o país do ataque do governo Donald Trump, que pressiona para a Suprema Corte interromper o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe e que o Congresso aprove uma anistia vagabunda, o deputado federal segue nos EUA minando esforços diplomáticos em um ato de traição.