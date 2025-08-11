O coronel Flávio Pelegrino, assessor do general Braga Netto, deveria ganhar uma medalha. Se todos os militares que auxiliam golpistas fossem tão diligentes no registro dos acontecimentos, o trabalho da polícia e do sistema de Justiça seriam muito mais fáceis.

Segundo reportagem de Aguirre Talento, no jornal O Estado de S.Paulo, o coronel ouviu indiciados pela tentativa de golpe, além de advogados e militares, e apontou que a vontade da população expressa pelo resultados das urnas era um problema a ser resolvido, não algo a ser acatado.