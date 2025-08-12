Enquanto a Ultrafarma vende vitamina C para imunidade, cálcio para os ossos e ômega 3 para o coração, seu dono e fundador, Sidney Oliveira, pode ter negligenciado o suplemento mais básico de todos: o da honestidade. Nesta terça (12), o empresário foi preso em uma operação do Ministério Público de São Paulo que investiga um esquema de sonegação, corrupção e propinas que movimentou mais de R$ 1 bilhão desde 2021. A Ultrafarma, que se orgulha de ser uma das maiores redes de farmácias do país, sempre pregou "cuidar da saúde dos brasileiros". Mas a operação afirma que, enquanto os clientes repõem nutrientes, ela preferiu se alimentar de dinheiro que poderia ser destinado à saúde pública. Segundo as investigações, o esquema contava com a ajuda de um auditor fiscal de alto escalão, uma espécie de "complexo B de burla fiscal".