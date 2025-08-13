Não faz sentido afirmar que Jair Bolsonaro foi censurado pela Justiça após ser proibido de veicular conteúdos nas suas redes sociais, em meio a uma investigação sobre obstrução de Justiça, e não afirmar o mesmo sobre o influenciador Hytalo Santos, que teve suas redes bloqueadas, nesta terça (12), em meio à investigação de exploração de crianças e adolescentes em vídeos com conteúdo sexual. A análise é da constitucionalista e professora da FGV Direito, Eloísa Machado, em entrevista ao UOL. Ela, que vê como correta a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender de forma cautelar as redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, aponta que, do ponto de vista da aplicação da lei, o caso não difere do influenciador paraibano.