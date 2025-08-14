O Mais Médicos tinha problemas trabalhistas com médicos cubanos, mas não trabalho forçado, como acusou o Departamento de Estado norte-americano. Uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Trabalho já afastou escravidão contemporânea ao analisar o programa, mas a gestão Donald Trump, para bater no Brasil, ressuscitou a acusação. O caso é mais um decorrente das conspirações de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil, que já conseguiu um tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais (ou seja, desemprego e quebra-quebra) e ataques a instituições, visando a salvar seu pai do julgamento por tentativa de golpe de Estado. O tema era um dos assuntos favoritos do bolsonarismo.