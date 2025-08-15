Um estudo inédito do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), obtido com exclusividade pela Repórter Brasil, mostra que partes da maior floresta do mundo encontram-se em estado de degradação mais intenso do que se estimava. Para produzir a publicação, pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras revisaram dados coletados ao longo de quatro décadas.

"O colapso da Amazônia está acontecendo agora, não daqui a 30 anos", alerta Paulo Brando, professor da Universidade de Yale e pesquisador associado ao Ipam.