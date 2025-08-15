O bate-boca com o presidente Luís Roberto Barroso foi mais um capítulo do isolamento do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF) após ser poupado das sanções impostas pelos Estados Unidos a outros oito colegas da corte. Seu alinhamento a algumas posições defendidas por bolsonaristas tem sido visto como oportunismo diante do cenário eleitoral.

Barroso discutiu, nesta quinta (14), com ele, chegando a dizer que o colega não estava sendo "fiel aos fatos". O quiprocó começou após Fux reclamar de ter sido substituído como relator de um processo.