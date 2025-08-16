Após Donald Trump baixar um tarifaço de 50% para ver se o Brasil arregava e liberava Jair Bolsonaro de punições por sua tentativa de golpe de Estado, o bolsonarismo vem batendo bumbo, noite e dia, desde então, para convencer os brasileiros de que o culpado por isso é Lula. Uma operação incansável de narrativas, com a clara meta de transferir ao presidente da República a responsabilidade pelo desastre representado pela sanção dos Estados Unidos. Para isso, eles têm usado força total no seu sistema de comunicação via redes sociais, aplicativos de mensagens e governadores. Mas, até agora, esse discurso reforçou apenas o estoque opinativo dentro do próprio campo ideológico.