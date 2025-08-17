Dez trabalhadores foram resgatados de condições análogas às de escravo em um restaurante argentino em Porto Alegre, dos quais seis mulheres e quatro homens, com idades entre 19 e 37 anos. Seis eram bolivianos e outros quatro, argentinos.

A operação realizada no Club da Milanesa - Resto & Bar, localizada no bairro Moinhos de Vento, na capital gaúcha, contou com a participação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal e foi desencadeada por um procedimento instaurado pelo MPT.