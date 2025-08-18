Após a safadeza do INSS, a safadeza dos bancos. Investigação da competente Amanda Rossi, no UOL, mostra que bancos privados fizeram débitos automáticos de aposentados sem autorização para os descontos, atropelando regras do Banco Central. No caso da fraude do INSS, associações e sindicatos eram beneficiados, com os bancos, foram clubes de benefícios e empresas financeiras.

Mas não esperem a mesma gritaria que, de forma muito justa, rolou contra o INSS e o poder público no caso do envolvimento de bancos privados. Afinal de contas, para muita gente, o Estado é sempre a grande desgraça e o setor privado nunca erra.