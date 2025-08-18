Após as denúncias do influenciador Felca, o Congresso Nacional e o governo federal se mexeram para dar respostas à questão da adultização e exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais. Leis para regular plataformas digitais, que recomendam conteúdos criminosos por seus algoritmos, estão no forno.

Mas há quem faça oposição a isso, alegando censura. Bolsonaristas devem obstruir, na Câmara, a votação do projeto do senador Alessandro Vieira para proteger crianças e adolescentes no mundo digital.