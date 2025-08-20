Após atingir um saldo negativo de 17 pontos entre aprovação e desaprovação, em maio, e ver decretado o seu fim por analistas com entendimento precoce, o governo Lula reduziu a diferença para cinco pontos negativos neste mês, segundo levantamento Genial/Quaest divulgado hoje. Como venho repisando como um papagaio com câimbra neste espaço, a resposta está na economia. Mas não sem um empurrãozinho involuntário de Donald Trump e Eduardo Bolsonaro. No último mês, a aprovação avançou de 53% para 60% no Nordeste e a desaprovação foi de 44% para 37%. Entre quem ganha até dois salários mínimos, a aprovacão foi de 46% para 55% e a desaprovação de 49% para 40%. O diretor da Quaest, Felipe Nunes, destacou o supermercado como explicação para a melhoria nessas duas categorias.