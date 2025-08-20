Tal como muita gente surtou com a declaração óbvia do ministro Flávio Dino, de que Justiça de outros países não manda no Brasil, agora muita gente panica quando o ministro Alexandre de Moraes afirmou, em entrevista à Reuters, que bancos podem sofrer sanções caso suspendam contas em reais por aqui ao cumprir ordens dos Estados Unidos.

Dino não falou nenhuma novidade, só lembrou algo que muita gente queria esquecer. Tampouco Moraes, uma vez, que um ano atrás, suspendeu a plataforma X após sistematicamente desrespeitar leis e decisões judiciais brasileiras. A empresa de Elon Musk optou por atropelar as nossas regras, assumindo claramente o risco de ter suas atividades interrompidas.