A Polícia Federal acredita que Eduardo Bolsonaro tentou "ludibriar o governo dos Estados Unidos para atingir seus objetivos criminosos". A avaliacão está no relatório em que indiciou Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentar obstruir o julgamento por tentativa de golpe de Estado no qual o ex-presidente é réu.

Em mensagem recuperada no celular de Jair, Eduardo enviou uma imagem afirmando: "torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump". A imagem não pode ser recuperada pela PF.