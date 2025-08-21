A família Bolsonaro sempre se vendeu como o epítome dos valores tradicionais: hierarquia, respeito aos mais velhos e autoridade paterna. Jair Bolsonaro, o patriarca, construiu sua imagem pública como o "capitão", o homem de pulso firme que colocaria ordem na casa. Mas a realidade, escancarada pelas investigações da Polícia Federal sobre obstrução ao julgamento por golpe de Estado, é um retrato de falência moral tão profunda que faz qualquer reality show de desajustados familiares parecer terapia de grupo.

O "mito" que prometia salvar o Brasil da desordem não consegue nem manter o respeito dentro do próprio quartel-general.