"Se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa." Em áudio enviado no dia 13 de julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao pastor Silas Malafaia que, se a anistia aos golpistas de 2022 e 2023 não for votada pelo Congresso Nacional, o Brasil pode dar adeus a qualquer negociação sobre a tarifa de 50% aplicada por Donald Trump aos produtos brasileiros. Ou seja, se os parlamentares não o blindarem de uma condenação e prisão por tentativa de golpe de Estado, o Brasil vai perder milhares de empregos e negócios. "Resolveu a anistia, resolveu tudo", indicando que se a sua vontade for atendida, as punições dos Estados Unidos serão removidas.